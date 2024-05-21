基泰大直民宅塌陷事故發生至今已257天，目前台北市政府針對受影響的大直塌陷民宅東側及南側鄰地辦理公辦都更，並在今年3月啟動模擬選配作業，截至4月23日止東側、南側模擬選配率分別為74.07％、67.65％，為配合住戶溝通討論的需求，模擬選配調查期間將延長約2個月；北市府強調，最後是否採公辦都更方式重建，尊重住戶意願。

台北市更新處表示，為了讓住戶更了解更新前後權值及可選房型，更新處及實施者台北住都中心在今年3月30日，針對大直傾斜民宅東側、南側住戶召開估價暨模擬選配說明會，向住戶詳細說明更新前後權值及選配作業原則，並啟動模擬選配意願調查。

台北住都中心表示，截至4月23日，東側鄰地模擬選配率為74.07％（80／108戶）、南側鄰地模擬選配率為67.65％（92／136戶），經查部分住戶尚未繳交模擬配問卷者，表示仍希都更重建，但仍有部分意見需市府及實施者台北市住都中心詳予溝通討論，另參考2023年10月本案公辦都更意願調查門檻，模擬選配率達75％實施者北市住都中心始續行公辦都更程序。

住都中心指出，為配合住戶溝通討論需求，將延長意願調查時間至7月1日；更新處重申，無論住戶是否選擇繼續公辦都更程序，皆尊重住戶意願，給予必要的行政協助。

更新處提醒，為了儘快推動後續都更程序，請住戶於7月1日前以郵寄或親送方式繳交模擬選配意願調查表及問卷以表達意願，另外為提供住戶最即時的資訊及服務，台北住都中心將持續於北捷大直站3號出口旁的「台北都更解壓說概念館」提供都更諮詢服務，歡迎有需求的住戶多加利用。