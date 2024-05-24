位居國家門戶，台北雙星C1／D1開發大樓，成長日記搶先看。

位居「國家門戶 首都地標」的台北雙星C1／D1開發大樓，2023年11月14日舉行立柱典禮後，即如火如荼地展開施工，日後將成為台北市中心最關鍵的樞紐。捷運局進一步指出，C1／D1開發大樓持續施工中，今年將陸續進行工區鋼構吊裝、塔吊組裝等作業，期待早日能看到2棟摩天塔樓、台北長廊、多功能花園露台等建築一一完成。

捷運局說，C1／D1開發大樓於去年立柱動工後，為分享「萬丈高樓平地起」的關鍵時刻，該局以第一根鋼梁吊裝起之畫面及象徵具有里程碑意義的這一天開始，以縮時影片帶領大家感受C1／D1成長的悸動。

捷運局表示，C1大樓為55層樓高，D1大樓為74層樓高，擁有6鐵共構優勢，並可串聯北門、大稻埕老城區共同文化生活圈，預估完工使用後可提供1.6萬個就業機會，創造上千億元以上的經濟產值。捷運局說，希望C1／D1開發大樓的建設，能帶動周邊生活圈，並在融合科技進步與歷史傳承下，為台北這座城市打造全新風貌。

由於周遭交通動線繁雜，北市捷運局強調，C1／D1開發大樓整體工程除需要充分考慮安全性外，更須盡可能將施工對民眾日常生活的影響降到最低，將協助整體團隊全力以赴，期待如期如質完成。

捷運局提及，在公私協力下，相信未來C1／D1開發大樓豐富的歷史與人文底蘊，必可成為國際級新景點、台灣的新驕傲。在外界的殷殷期待下，台北市捷運局特別製作影片，讓民眾可以了解本開發案的工程進度。