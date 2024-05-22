端午節將屆，台北市副市長林奕華21日在台北市軍人服務站長吳遠里的陪同下，率兵役局李治安等局處首長，前往台中成功嶺探視慰問一般替代役第255梯次、研發替代役第120梯次及陸軍常備兵役軍事訓練第197梯次共363名市籍役男，以及陸軍第10軍團指揮部、陸軍步兵第302旅、104旅、101旅及彰化縣後備旅等6個單位慰勞金，以感謝各單位長期對市籍役男的關懷和照顧，表達賀節之意並鼓舞國軍士氣。

林奕華除了提供年輕朋友們喜愛的速食餐點，為役男們加油打氣，同時關心子弟兵訓練與生活情形，與市籍役男寒暄問暖話家常。她指出，服兵役是國民應盡的義務，勉勵市籍子弟把握服役期間鍛鍊身體，養成良好運動習慣，學習如何與同袍及長官相處應對、遵守營區紀律，建立責任感，結交真誠好友，讓自己在這段軍旅生涯中成長蛻變，留下人生中美好回憶。

林奕華也表示，北市府一直以來都非常關心青年朋友，市長上任後，以「服務型政府」的立場出發，積極推出提供求職期間的1,200元共享運具折價券、恢復YouBike前30分鐘免費、打造多元可負擔的社會住宅及大幅提高生育獎勵等友善青年朋友政策，更推動成立青年局，為在台北市打拼的青年朋友提供更優質的政策及創新多元服務，持續努力把台北市打造成為一個永續、共榮與希望之都。

林奕華也祝福全體官兵端節快樂、萬事如意，更提醒役男們在進行各項訓練時，務必要注意自身安全；在炎熱的天氣中，一定要隨時補充水分，預防中暑，如果有任何問題請立即向幹部反映，尋求協助，台北市政府會做大家最堅實的後盾。

另外，本次慰問也特別安排模擬實境射擊，體驗替代役射擊課程，台北市積極協助中央將替代役人力納入民防體系，俾戰時得以投入地方支援軍事勤務及災害搶救等工作，有效提升全民國防戰備韌性，確保戰時社會持續運作。