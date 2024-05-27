台中市成功嶺302旅趙姓義務役，昨天（26日）晚間約7點在友人陪同下駕車收假回營，卻突趁友人下車抽菸間隙開車返回雲林家中。軍方表示，9點多聯絡上趙男即前往雲林將人帶回，趙自述擔心本周期末鑑測表現才一時情緒不佳返家，經勸導後即返營；另趙男屬逾假未歸，不以逃兵論處。

據了解，趙姓役男原應在昨晚9點收假回營，7點左右駕駛家中自用車返營收假，另委託友人協助將車輛開回住家。原本車輛應交換為友人駕駛，不料，在友人下車抽菸的間隙，趙男竟又自行駕車駛離，友人打電話通知趙的哥哥，趙的哥哥立即反映軍方，展開搜尋。

軍方表示，9點多聯絡上返抵雲林家中的趙男，軍方即前往雲林將人帶回。經了解，趙男因擔心這周期末鑑測表現不好，影響領取專業加給，才一時情緒不佳折返回雲林，經軍方勸導，27日深夜約12點半由軍方帶返抵達營區。由於趙男僅逾期數小時未歸，屬逾假未歸，不以逃兵論處。

至於一度外傳趙男持刀威嚇友人下車、疑似簽賭心情不佳等消息，軍方澄清並非事實，並說該消息是單位幹部沒有查證，也不避諱在新兵前討論造成錯誤訊息流傳，已請各單位引以為戒。

此外，營區現場畫面今天（27日）也曝光，畫面中趙男自己上了車，倒車後把車開回家。