一年義務役疑似發生第二起逃兵事件。一名在成功嶺服役的2229梯趙姓義務役二兵，原本今天（26日）晚間返營收假，由友人駕車載往成功嶺3號門外送返營區，未料趙男卻突然拿出刀子喝令友人下車，隨即駕著友人的車逃逸，目前行蹤不明，據了解，趙男疑似因簽賭在外欠下大筆債務，軍警獲報後，目前已由家人陪同下聯繫，警方獲報後，也展開追緝。
根據調查，趙姓二兵疑似因簽賭欠欠債，近來心情不佳。原本預計要在今晚收假返營，於是請友人開車載他前往營區外3號門。
但是在抵達後，趙男神情出現異狀，疑似心情不好步想返營，於是拿刀逼友人下車後，駕著友人的車迅速離去。友人立刻通報營區，趙男所屬單位第一時間聯繫家屬詢問下落，家屬得知後也同時報警，並前往營區與長官協助尋找。
目前轄區烏日分局以及國道警察局獲報後，立刻出動大批警力進行追捕，目前全案仍由軍警釐清當中。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。