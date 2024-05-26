一年義務役疑似發生第二起逃兵事件。一名在成功嶺服役的2229梯趙姓義務役二兵，原本今天（26日）晚間返營收假，由友人駕車載往成功嶺3號門外送返營區，未料趙男卻突然拿出刀子喝令友人下車，隨即駕著友人的車逃逸，目前行蹤不明，據了解，趙男疑似因簽賭在外欠下大筆債務，軍警獲報後，目前已由家人陪同下聯繫，警方獲報後，也展開追緝。

根據調查，趙姓二兵疑似因簽賭欠欠債，近來心情不佳。原本預計要在今晚收假返營，於是請友人開車載他前往營區外3號門。

但是在抵達後，趙男神情出現異狀，疑似心情不好步想返營，於是拿刀逼友人下車後，駕著友人的車迅速離去。友人立刻通報營區，趙男所屬單位第一時間聯繫家屬詢問下落，家屬得知後也同時報警，並前往營區與長官協助尋找。

目前轄區烏日分局以及國道警察局獲報後，立刻出動大批警力進行追捕，目前全案仍由軍警釐清當中。