基隆市一名犯下殺人未遂案的39歲簡姓男子在安樂區某醫院接受監護處分，19日趁隙逃離醫院，並搭乘國道客運離開基隆前往台北市。台北市議員批評，警政系統連線遲鈍，相關單位應成立專案小組循線追查，市長蔣萬安也應趕緊收心坐鎮。台北市警察局捷運警察隊表示，已公布簡男相片及特徵，供線上執勤人員辨識。

民眾黨議員陳宥丞說，第一時間已要求警方立刻啟動調查及調閱沿線監視器，並應成立專案小組循線追查，更必須通報及連線民政、大眾運輸及公務體系，尤其確保校園及弱勢族群生命安全。

陳宥丞批評，簡男疑似19日就已經從基隆逃脫，但台北市警察局卻遲至21日才接獲通報，警政系統連線如此遲鈍，警政署及相關單位應該給全體國民一個交代，而不是含糊帶過。

他也喊話，蔣萬安也應趕緊收心坐鎮，近來警界高層異動，基層應付集會也疲於奔命，加上台中市又發生捷運隨機傷人事件，為避免人心惶惶，市府相關單位應有更積極的做法。

國民黨議員耿葳則在市議會財政建設部門質詢時，關心捷警隊、台北捷運公司如何因應。

捷警隊長鄭志誠表示，已將簡男相片及特徵公布在相關群組，讓線上執勤人員可以辨識。北捷補充，如接獲相關訊息，會將資料提供給站務人員，促使站務人員提高警覺，發現後立即通報。