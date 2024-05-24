日前殺人未遂的簡姓男子於基隆南光醫院受監護處分，於19日逃逸，足跡遍布北北基三縣市，造成大眾恐慌，於22日在新北市新莊落網，並移送回基隆地檢署偵訊。基檢24日宣布偵結並起訴，認定簡男為依法拘禁之人，卻趁隙脫逃，涉犯刑法第161條第1項脫逃罪，向法院聲請簡易判決處刑。

基檢表示，當時獲報受監護保安處分人簡男逃離醫院後，旋即分案並指派檢察官陳筱蓉偵辦，對簡男發布通緝，警方於前夜在新北市新莊區緝獲簡某，並於23日上午9時許解送該署。

基檢指出，簡男先前因殺人未遂案件判處有期徒刑3年，自今年3月6日起，在基隆市南光醫院執行刑前監護保安處分，但簡男因不適應醫院環境，萌生脫逃犯意。

基檢說明，簡男於在19日上午9時51分許，在醫院管制區域內活動期間，趁無人注意之際，先私自躲藏在醫院吸菸區草叢、廢棄桌椅等遮蔽物後方，待醫院生活輔導員將其餘院所病患帶回院內籃球場、餐廳等活動空間，而乘無人注意之際，同日上午9時56分許獨自1人沿管制區旁山徑以徒步逃離醫院。

基檢表示，另經檢察官前往醫院實地履勘，調閱相關影像，比對簡男及證人說詞等，釐清整起事件乃簡男1人所為，並未有醫院人員故意縱放或協助簡某脫逃之情事，亦未有醫院人員涉犯刑事犯罪之情形。

基檢24日綜合相關事證，宣布該案偵查終結，簡男脫逃行為涉犯刑法第161條第1項脫逃罪並起訴，向法院聲請簡易判決處刑。