簡姓殺人未遂犯自從19日從基隆脫逃遭通緝後，造成人心惶惶，22日終於在新北市新莊落網，今早移送基隆地檢署。基隆地檢署主任檢察官陳照世表示，將釐清簡男逃脫動機。（基隆地檢署提供／徐佑昇基隆傳真）

簡姓殺人未遂犯自從19日從基隆脫逃遭通緝，昨晚在新北市新莊落網，並送回基隆市警局第四分局調查，今早簡男已移送基隆地檢署歸案。基隆地檢署表示已分案偵辦中，將釐清完整脫逃經過及動機，過程如果有發現人為幫助脫逃，亦會偵辦處理。據了解，簡男曾表示因為不想被關8年才脫逃，但詳細動機還有待調查釐清。

簡男本月19日上午10時許，趁在收治的基隆市某醫院院內放風抽煙時，翻過一道約1公尺高的圍籬逃出醫院；但由於他逃脫時身無分文，靠著雙腳沿著基金一路、安一路、西定路步行，後向路人借錢先搭公車，發現搭錯車又下車，再借錢搭國道客運至台北下車。

隨後簡男後徒步沿市民大道走到台北車站後，還悠閒走去西門町逛街，躲在成都路某大樓的樓梯間睡覺，在21日下午以假名「簡信宏」成功向人力派遣公司求職，還真的找到一份臨時工，主要在工地打工，一天薪資1400多元，21日下午在簡男就去工地做工，下班後公司還接送他到新莊區雙鳳街員工宿舍，隔日簡又搭車去工地工作。

但因為簡男脫逃行為已造成嚴重恐慌，基隆警方確認簡男已逃至台北市時，立刻跨縣市組成專案小組，追蹤簡男行跡，最後終於鎖定簡男在新北新莊，立刻派員埋伏。簡男昨晚下班後去買盥洗用具，結果回到宿舍就被警方逮獲，結束4天逃亡，也解除民眾恐慌。

據指出，簡男自稱是不想被關8年（包含殺人未遂罪3年，監護5年）所以才趁在醫院放風脫逃。他因無分文，所以向路人借錢搭公車、捷運一路逃，以為找到工作可以在外頭過日子，重新出發，最終卻還是難逃法網。

昨晚簡男被送回基隆市警局第四分局做筆錄後，今早警方再將簡男解送基隆地檢署複訊。基檢表示，因簡男在基隆脫逃，將釐清簡男脫逃經過與動機，若有他人協助脫逃也會一併偵辦，最後再將他送至台北地檢署歸案。