抓到了！涉隨機殺人未遂、39歲簡郁紘，本月19日上午自基隆脫逃，逃亡四天內在雙北各區趴趴走，人心惶惶。儘管北市警獲報後調閱萬支鏡頭持續追蹤，但由於簡男逃亡期間不斷變裝，或是經常走在巷弄、陰暗騎樓，增加調閱監視難度。新北市警方昨（22）日循線調查，晚間時分在新莊將簡男上銬逮捕，不過令基層警感到「相當驚喜」的是，圍捕現場竟見警察局長廖訓誠也在旁指揮行動。

新北市政府警察局22日下午2時44分接獲基隆市刑大通報，掌握簡男於20日上午11時許，自北市搭乘捷運，並在板橋新埔捷運站下車。警方啟動鷹眼小組，調閱監視畫面追查簡男的逃逸路線，查獲簡男依序出沒在板橋、林口以及新莊區後，隨即佈署警力前往雙鳳一處公寓大廈進行埋伏，在他外出倒垃圾時，衝上前將人壓制逮捕。

事實上，簡男落網時，新北市警察局長廖訓誠也在現場，許多基層警對於局長的現身「並未感到意外」，反倒認為就連圍捕現場也能見到局長現蹤跡，甚至人就在犯嫌一旁，不由得感歎局長工作十分認真、相當敬業。

由於簡男從基隆醫院脫逃時，身上並未攜帶手機，甚至不斷變裝，還會在不同地點選擇是否戴上口罩，且經常行走在騎樓、暗巷，導致基隆、北市警方一度難以掌握簡嫌蹤跡。昨晚簡男落網的消息曝光後，許多網友表示終於能放心走在路上，紛紛湧入新北市警察局的臉書粉專留言：「熱血新北警」、「還是新北厲害！」、「熱感謝優秀新莊替新北爭光」、「謝謝警察，辛苦你們了」、「波麗士大人！太棒了，人民的安全，有你們守護」。