國道3號北向300K水上交流道邊坡附近一處豬舍，昨（14日）晚間11點多起火，火勢延燒超過10小時才撲滅，住在豬舍旁一處建物的視障老翁一度傳失聯，今15日獲救時毫髮無傷，警方事後查出黃姓老翁竟是通緝犯，下午警方將77歲老翁送至嘉義地檢署，檢察官訊問後已交由親屬暫時安置。

這場豬舍火警延燒至今天早上10點50分才撲滅，由於鄰居通報有一名視障阿伯在起火後失聯，消防人員一度以為他身陷火場，所幸上午9點多，搜救人員在未受火勢波及的閒置道場透天厝2樓逃生梯下找到癱軟蹲坐的阿伯，意識清楚、無明顯外傷，由救護車預防性送往聖馬醫院診治。

警方事後清查77歲黃姓老翁身分，意外查出他多年前疑因一場車禍未到案，被檢方發布公共危險罪通緝，但老翁因獨居，加上弱視，自述自己根本不知被通緝，今下午警方將他移送嘉義地檢署，檢察官訊問後請問，並撤銷其通緝身分，不過老翁因火災無處可住，警方協助通知老翁親戚先行安置。