新北市一名38歲邱姓女子昨（16）日凌晨載著1歲兒子，開車前往汐止區樟樹一路的停車場，不明原因竟就在車外失聲痛哭。警方獲報到場，邱女當時趴倒在地，甚至因情緒激烈而一度無法回應，卻也意外揪出她通緝身份帶回偵訊，同時一併帶回仍在車上的1歲男童，而員警更是充當臨時保母泡牛奶、換尿布。

員警返回停車場搜查，隨後在一部自小客副駕駛座上發現男嬰，立即打開車門通風，並通報救護車抵達現場實施必要救護。（圖 / 汐止警分局提供）

警方表示，昨天凌晨2時13分接獲民眾報案，指稱一名女子在橋下停車場痛哭，出於擔心因此報警處理。員警獲報趕抵，邱女狀態極不穩定，趴在地上遲遲無法起身，情緒波動相當大，也因為哭泣而語無倫次。

警方調查，邱女身份為緊急協尋人口，同時身肩竊盜通緝，當場依法逮捕返所。經聯繫邱女家屬，員警才知悉邱女當時出門前還帶著未滿1歲的男嬰（同為緊急協尋人口），隨即返回停車場搜查，在一輛轎車的副駕駛上找到男嬰，並通報救護車抵達現場協助處理，所幸男嬰並無大礙。

基於安全考量，警方仍將男嬰帶回派出所安置，等待社會局前來的同時，數名員警、消防員輪流充當臨時保母，接手幫男嬰換尿布、泡牛奶，雖然動作笨拙，但場面卻相當溫馨。

據了解，邱女本月13日曾向家屬透露自花蓮北上基隆準備開庭，未料當天出門後卻再也無法聯繫上，所幸警方順利尋獲母子二人，並未導致憾事發生。