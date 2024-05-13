基隆市暖暖區過港一帶缺乏停車空間，為解決過港路沿線停車問題，基隆市政府13日斥資4千萬元，開工興建過港路停車場，將可望增加60個停車格，並提供電動車充電樁，紓緩當地停車難問題。

暖暖區過港路設置停車場的這塊用地，早期是台灣自來水公司員工宿舍，目前已經荒廢。基隆市政府協調自來水公司搬遷，在未有進一步長期利用計畫前，先將該處設為路外停車場，供地方民眾停車。

謝國樑表示，該處停車場市府斥資4千萬元興建，完成後約可提供60席小型車停車位，包括電動車停車位，也會增設照明及監視設備、充電樁等，提升停車場的服務水準，預期將可以紓解過港路沿線的停車與塞車問題。

基隆市交通處表示，這處停車場就位於過港里民活動中心對面，占地約2214平方公尺，出入口利用既有巷道與過港路銜接，停車場內含無障礙、親子及電動車專用停車位。

此外，停車場基地周邊則以人行道與過港路作區隔，場區綠化部分仍保留基地中間之茄苳樹進行修枝，並保留靠近河岸之玉桂及巷底既有植栽樹木等主要原生樹種，加以適當植栽綠美化環境，整體停車場新建工程預估將在明年2月完工。

交通處長王圳宏透露，除該處停車場外，市府已爭取內政部「提升道路品質公共環境改善計畫」補助過港路辦理道路工程計畫，有助於提升過港路交通車流及行車空間環境，改善當地周遭巷道因路邊停車影響車輛通行及社區觀瞻，以維當地交通流暢。