民調結果顯示，謝國樑市長就任以來的施政表現過半數民眾滿意，其中13.6%民眾很滿意、37.8%滿意，傾向滿意共達51.4%，而傾向不滿意則為42.3%；基隆市政府電動機車政策放寬補助條件滿意度近半，其中18.0%民眾表示很認同、31.3%還算認同，傾向認同的民眾共達49.3%，不認同者則為42.1%。

基隆市政府表示，儘管過去二三月時，市府受到許多的質疑與檢視，外界民調有所震盪，但如今市府全面拚市政，局勢已漸漸趨穩，施政進入穩定期，也顯示在這次民調成果當中。市府將把民調作為參考，民眾若滿意，我們繼續保持；民眾不滿意，我們虛心檢討，市府將繼續努力，讓更多民眾對政策有感，打造基隆成為亞洲最有愛的城市。

本次基隆市長滿意度民調，委由戴立安進行問卷設計與分析，並託畢肯市場研究公司執行電訪，於5月15至16日成功訪問20歲以上基隆市民1071人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。調查方式以基隆市住宅電話電腦資料庫為輔助進行隨機跳號抽樣，並依據性別、戶籍地、年齡、教育程度等特徵作為加權變數進行樣本加權。