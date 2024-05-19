基隆市政府委託民調專家戴立安於日前進行的施政滿意度出爐，基隆市長謝國樑就任以來的施政滿意度高達51.4％，另外根據一份媒體進行的民調，基隆市政府針對友善行人、人本交通的政策，也獲得了高達6成以上的施政滿意度。基隆市政府表示，市府團隊會持續為基隆打拚努力，讓基隆成為「亞洲最有愛的城市」。

自基隆市長謝國樑自2022年12月25日上任以來，已經約1年半左右，市政府日前委託民調專家戴立安進行施政滿意度民調，結果有13.6％的基隆市民對謝的施政表現非常滿意，另有37.8％的基隆市民表達滿意，整體來說，傾向滿意的比例高達51.4％；至於不滿意的比例則約有42.3％。換言之，有超過半數基隆市民對謝市府施政傾向滿意。

另外，基隆市政府今年3月29日針對公益青年電動機車政策，放寬補助條件。對此，有18.0％的基隆市民表示很認同、31.3％還算認同，傾向認同的民眾共達49.3％，不認同者則為42.1％。

基隆市政府表示，儘管過去二三月時，市府受到許多的質疑與檢視，外界民調有所震盪，但如今市府全面拚市政，局勢已漸漸趨穩，施政進入穩定期，也顯示在這次民調成果當中。市府將把民調作為參考，民眾若滿意，我們繼續保持；民眾不滿意，我們虛心檢討，市府將繼續努力，讓更多民眾對政策有感，打造基隆成為亞洲最有愛的城市。

另一方面，某媒體近期也針對基隆市的「友善行人」政策進行民調，相關的舉措中，不管是「綠色斑馬線」政策、「行人專用時相」政策、「騎樓綠腳ㄚ」政策，甚至是「基北北桃1200都會定期票政策」以及「基隆市區288定期月票」都獲得超過6成基隆市民的支持。

其中，最多市民支持的交通政策是「綠色斑馬線」，對該政策滿意的民眾比例高達80.5％，顯示民眾對於強化行人穿越道視覺效果的這項政策非常有感，另外，針對基隆市民推出的市區288定期月票政策，也獲得61.6％民眾表示滿意，在在顯示民眾對於市府推出一系列友善行人的政策非常支持。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，感謝市民對市長與各項市府政策的支持，市府團隊會持續為基隆打拚努力，讓基隆成為「亞洲最有愛的城市」。