基隆市民防總隊交通義勇警察大隊16日舉行新任大隊長布達典禮，由資深藍營議員藍敏煌（前排左五）接任，由市長謝國樑（前排右六）主持布達儀式，並勉勵藍敏煌帶領義交同仁一同打造有愛城市。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市民防總隊交通義勇警察大隊16日舉行新任大隊長布達典禮，由資深藍營議員藍敏煌（右）接任，議長童子瑋（左）也出席致贈紀念品慶祝。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市民防總隊交通義勇警察大隊16日舉行新任大隊長布達典禮，由資深藍營議員藍敏煌接任，市長兼民防總隊指揮官謝國樑主持布達儀式，並邀立法委員林沛祥、基隆市議會議長童子瑋及警察局重要幹部觀禮。謝國樑表示，上任後推行「行人友善」有成，未來有賴藍敏煌領導義交，打造基隆成為有愛城市。

基隆市警局交通隊表示，新任大隊長藍敏煌為基隆市第連續5屆中正區議員，曾任大沙灣經濟文化發展促進會創會長、基隆市警察志工中隊中隊長、中央獅子會第38屆會長等職，對於市政改革與為民服務有諸多經驗。

交通隊指出，謝國樑特別感謝藍敏煌在事務繁忙之餘，仍義不容辭接任大隊長職務，也感謝義交同仁平日對交通的努力與貢獻，期許在新任藍大隊長的帶領下，讓義交陣容越來越堅強，與警察局共同努力，讓基隆的交通環境變得更加有序通暢、安全順心。

謝國樑表示，打造「亞洲最有愛的城市」是市府團隊最重要願景，感謝義交同仁的支持，從去年開始積極協助執行「行人友善」工作，今年度路口行人交通事故截至5月10日止計發生76件，較去年同期106件，共減少30件，下降幅度達28.3％，成效卓著，是對社會的親善與大愛。

謝國樑強調，未來尚有諸多的市政建設與活動，皆需要義交團隊的協助，期待藍敏煌擔任大隊長後為交通挹注新能量，攜手打造基隆成為溫暖有愛的宜居城市。