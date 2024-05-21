基隆市議會21日上午進行交通處業務報告，議員擔心基隆捷運的分擔款不斷上漲，將可能成為「錢坑」拖垮基隆市的財政。基隆市政府交通處表示，目前市府已經成立捷運基金，將透過向公營行庫借貸支應，至於第二階段的規畫，則將向中央爭取補助。

日前傳出因應營造成本高漲，正在進行設計階段基隆捷運的總經費也跟著水漲船高，就連基隆市應分擔的款項也由先前的48億元暴增到72.23億元。基隆市議員張耿輝表示，截至基捷完工還有9年，擔心高漲的原物料及營建成本，成為基隆市財政的錢坑。

議員何淑萍也指出，基捷的總經費從2022年的425億元到2023年的暴增到697億元，到了今年，總經費再度暴增為1093億元，她敢保證後續基隆市負擔肯定破百億元。議員藍敏煌也要求市府說明捷運第二階段的規畫進程，他期許市府能盡快爭取八堵到市區第二階段的建設，因為這才是基隆市民最需要的一段路線。

基隆市交通處長王圳宏表示，今年初新北市政府捷運汐東線公開招標後流標，經盤點後，基隆捷運的總經費暴增396億元，基隆市分擔款也同步由48億元暴增為72億元。基隆市府已經成立軌道建設基金，下半年將向公營行庫借貸支應基捷相關建設經費。

至於在第二階段的規畫方面，目前市府也已經向中央申請路線規畫的可行性評估，交通部補助基隆1950萬元，市府自籌550萬元，總共2500萬元，後續也持續爭取中央補助。

另外，談到基捷各場站的交通及轉運規畫，王圳宏也指出，市府今年3月成立了捷運專案辦公室，市府將請委辦業者在今年到明年盤點基捷北五堵、百福、六堵、七堵、八堵等五個場站的轉運規畫的設置，規畫完成後就會爭取經營，與場站建設同步進行建置。