基隆市長滿意度民調遭綠營議員質疑 民調專家用數據證明

任一縣市市長上任，民眾及議員總會拿放大鏡檢視，基隆市長謝國樑也不例外。他上任近一年半，經歷許多質疑聲浪，但市府仍全力拚市政，並委託民調專家戴立安搭配畢肯市場研究公司，進行施政滿意度調查，結果出爐滿意度突破5成，但仍遭受綠營基隆市議員質疑，對此戴立安提出數據以茲證明。

民調專家戴立安說明：根據本次民調結果顯示，基隆市長謝國樑滿意度為51.4%，其中13.6%民眾很滿意、37.8%滿意；傾向不滿意則為42.3%，顯示多數市民認同市府過去一年半的努力。

在政策滿意度調查，基隆市政府電動機車政策放寬補助條件，有18.0%民眾表示很認同、31.3%還算認同，不認同者則為42.1%，傾向認同的民眾共達49.3%，滿意度近半都讓民眾有感。

戴立安表示，此份民調是在5月15至16日，針對20歲以上基隆市民共1071人，進行電話訪問，調查方式以基隆市住宅電話電腦資料庫為輔助，進行隨機跳號抽樣，並依據性別、戶籍地、年齡、教育程度等特徵作為加權變數進行樣本加權，時抽樣誤差最大值為±3.0%，信賴水準高達95%。

基市府表示，會將民調作為參考，民眾不滿意的地方會虛心檢討，努力讓更多民眾對政策有感，打造基隆成為亞洲最有愛的城市。