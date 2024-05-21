基隆市19日發生一名殺人未遂犯受監護處分時趁隙逃離醫院，近日也造成基隆市民的惶恐，基隆市長謝國樑21日上午邀集衛生局長張賢政及警察局長翁群能說明查緝的過程及案情，也呼籲民眾不用過度恐慌。

自19日案發以後，隨著人犯遲遲未落網，基隆市民的惶恐也與日俱增，21日傳出學校校長要求市府協助加強學校安全防護，也有里長宣布暫停開放里民活動中心。

謝國樑表示，基隆市政府獲報後，就一直非常關注這個案件的發展，也為了確保校園安全，暫停開放校園。他強調，該名人犯因為接受了監護處分，據院方的評估，他的危害與當初犯案時的狀態已經減輕許多，市府已經要求警方盡力將其拘捕到案。

另一方面，謝國樑也尊重校方對校園管理的做法，警方也已經派人在各個校園加強巡邏，維護校園安全。他也呼籲民眾不要過度恐慌，人犯已有接受相關治療，警方也會盡快緝捕人犯到案，以減輕民眾對社會及校園安全的疑慮。

基隆市衛生局長張賢政表示，簡姓個案接受監護處分住院治療已超過2個月，根據衛生局的調查，簡男經治療後，因為施打有長效的針劑藥物，他的精神症狀已經相對穩定。

張賢政指出，簡男目前的精神狀態與其當初犯案時有相當大差異，根據院方評估，簡男目前應該沒有暴力傾向，民眾可以不用過度恐慌。若民眾發現了疑似個案，無須過度害怕，也不要試圖接觸個案或主動想協助追緝，最理想的方法是撥打110，通知警察局做適當的處置。