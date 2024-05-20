行政執行署宜蘭分署20日上午赴八斗子漁港查封一艘積欠稅款企業的船舶，企業負責人聞訊後立即辦理分期繳納欠稅手續。（行政執行署宜蘭分署提供／張志康基隆傳真）

行政執行署宜蘭分署20日上午赴八斗子漁港查封一艘積欠稅款企業的船舶，企業負責人聞訊後立即辦理分期繳納欠稅手續。（行政執行署宜蘭分署提供／張志康基隆傳真）

行政執行署宜蘭分署20日上午赴八斗子漁港查封一艘積欠稅款企業的船舶，企業負責人聞訊後立即辦理分期繳納欠稅手續。（行政執行署宜蘭分署提供／張志康基隆傳真）

基隆一名女子經營船舶出租打撈公司，因為欠繳營業稅、勞工退休金及健保費用等高達新台幣50餘萬元，多次催繳都置之不理。行政執行署宜蘭分署20日上午會同國稅局至基市八斗子漁港查封該公司的一艘工作船，負責人見狀大驚，急忙赴行政執行署宜蘭分署基隆辦公室辦理欠繳稅款分期。

據了解，由沈姓女子經營的這家營造工程公司，自1997年設立至今，參與的工程包括了沉船船體移除、碼頭掏空改善、漁港防波堤補強、基隆港消波塊製作吊放等。不過自2019年起，該公司因為拖欠營業稅、勞工退休金條例及健保費用逾50萬餘元未繳納，遭移送宜蘭分署執行。

宜蘭分署表示，該署多次催繳，但該公司負責人沈女都置之不理。經宜蘭分署調查，沈女公司名下擁有拖船、工作船、車輛，並標得航港局船體移除工程施作中，並非無清償能力。

宜蘭分署調閱船舶入出港紀錄，確認該公司的工作船20日上午停泊在基隆八斗子漁港，宜蘭分署行政執行官會同海巡署北部分署第二岸巡隊以及移送機關財政部北區國稅局信義稽徵所到八斗子漁港，查封該公司名下的16.32噸工作船。

公司負責人沈女在聞訊後，急忙委託親友到場瞭解執行情形，並立即赴宜蘭分署基隆辦公室辦妥分期繳納欠稅的手續，才避免生財工具遭行政執行署法拍。

宜蘭分署分署長吳廣莉呼籲，收到移送機關繳款通知，務必於繳納期限內自行繳清，如確有經濟困難，亦應聯繫執行分署說明經濟狀況後辦理分期事宜，切勿心存僥倖、置之不理。以免移送執行後，遭扣薪、扣存，甚至查封車輛、船舶、不動產等，得不償失。