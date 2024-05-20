犯下殺人未遂案件的簡姓男子，19日從基隆市某醫院逃脫監護，警方雖立即發布通緝，但到20日晚間還沒有緝捕到案。據了解，簡男在脫逃過程中，還私自偷走商店的飲料，犯下竊盜罪。基隆市警察局20日要求轄下各分局及外勤所隊加強巡邏密度，務必迅速將簡男緝捕到案。

簡男去年1月在台北市萬華區犯下殺人未遂案件，遭台北地院判處3年有期徒刑，但因簡男罹患思覺失調症，在服刑前須施以監護5年。今年3月安排到基隆市安樂區某精神醫院進行監護。19日上午，簡男趁放風時逃逸，基隆市警方獲報後立即通報台北地檢署，檢察官發出拘票，警方也發布通緝令。

據了解，簡男於19日上午離開醫院後，因為身無分文，且沒有手機，便徒步沿著安一路往基隆市區方向行進。基隆市警察局20日宣布，經調閱監視器發覺簡男午間還在基隆市區信一路、田寮河一帶出沒。

警方專案小組強調，將全力擴大調閱監視器、加強巡邏密度，關聯性地區地毯訪查埋伏等將全力實施多種追拘作為，期能查緝簡嫌到案。警方表示，基隆市長謝國樑在獲報後，非常關注本案，指示警方務必全力最速追拘簡嫌到案。

據了解，簡男在19日上午離開醫院後，身著白色上衣、黑色長褲、外穿長袖方格紋襯衫，因為身上沒有錢，也沒有手機可以聯繫，過程中還在路邊的商店偷走了飲料，犯下竊盜罪，更引起警方的關注。

警方20日也發布訊息，要求各分局外勤（所）隊加強巡邏密度，並針對轄區內各便利商店、賣場、車站、宮廟，及遊民易聚集處所，全力地毯式巡邏查訪，如有查獲或通報情資者，立即從優敘獎及頒發獎勵金。