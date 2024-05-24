基隆市歷史建築「高遠新村港務局局長官舍」擁有逾90年歷史，台灣港務公司基隆分公司為保留歷史文化與傳承，2021年起針對該官舍啟動原貌修復、仿舊新作再利用規畫，預計今年7月底完工，未來計畫引進輕食餐廳進駐，最快8月辦理公告招商，串連基隆港觀光廊帶。

台灣港務公司基隆分公司主任祕書張維鍵說明，日據時代日本當局基於築港需要，於昭和町興建一批官舍住宅建築群，作為駐台最高主管官階的官舍建築「築港出張所仙洞町官舍」之用，該建物從1930 年興築至今，包含成立基隆港務局後作為歷任局長的官舍，迄今超過90年歷史，深具歷史意義及文化價值。

台灣港務公司基隆港務分公司啟動「高遠新村港務局局長官舍修復再利用工程」，圖為高遠新村內部裝修實體拍攝實況。（台灣港務公司提供／蔡明亘台北傳真）

台灣港務公司基隆港務分公司為保留歷史文化與傳承，針對高遠新村港務局局長官舍進行原貌修復、仿舊新作再利用規劃。（台灣港務公司提供／蔡明亘台北傳真）

基隆市政府2006年將高遠新村港務局長官舍登錄為歷史建築，張維鍵表示，該建物在基隆港整體發展歷史脈絡中，有重要歷史意義，為妥善保存文化資產，基隆港務分公司自2021年起推動修復再利用工程及周邊環境規畫，恢復高遠新村港務局長宿舍的歷史樣貌。

張維鍵說，高遠新村港務局長宿舍預計今年7月底完工，8月辦理公告招商，預計引進輕食餐廳，基隆港務分公司也邀投資人參觀修復後的高遠新村局長官舍建築，相信歷經90多年穿古越今重回世人眼前的官舍，將帶給來訪者無限歷史想像，更盼不久將來，國人或來自世界各地的朋友來基隆旅遊時，前來招商完成的高遠新村感受港口歷史與現代文創結合的新風貌。

張維鍵提到，今年初基隆燈塔修復後已重新開放，基隆港西岸的球子山燈塔連線基隆燈塔的一日雙塔環山路線行程已成熱門景點，步行路線經太白社區、白米甕砲台到基隆燈塔，再從和平里社區高遠新村到聖安宮，連接仙洞公園，往下到百年仙洞巖及海蝕佛手洞。

其中高遠新村距球子山燈塔僅10分鐘步行時間，適合作為旅遊途中休憩的中繼站，該建物居高臨下從高處可遠眺基隆港景色，包含基隆嶼、東西岸貨櫃場、和平島、東西岸市區及市中心，是飽覽基隆港市風光及發掘歷史發展脈絡最好的觀景點。