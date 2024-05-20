去年（2023年）1月在台北市萬華區，犯下殺人未遂案的簡姓監護處分人，因為患有思覺失調症在基隆市某醫院進行監護，昨天（19日）上午趁放風空檔脫逃，警方除昨晚發布通緝外，基隆市警察局第四分局今天（20日）公布簡男逃亡時的畫面，呼籲民眾多加留意。

這名簡男去年1月在台北市萬華區以玻璃瓶攻擊一名女子，造成頭臉多處受傷。簡男就逮後，台北地院以簡男犯《刑法》殺人未遂罪，判處3年有期徒刑，但因其罹患思覺失調症，要求簡男進行為期5年的監護。

去年在萬華犯下殺人未遂案件的簡姓男子，自基隆市某醫院逃脫。（刑事警察局提供）

為此，簡男被安排至基隆某醫院監護，不料，簡男19日上午趁放風的機會自醫院逃脫，基隆市警局獲報後，第一時間通報臺灣臺北地方檢察署發布通緝，並由內政部警政署刑事警察局發布重要緊急查緝專案，通報全國各警察機關協助查緝。

基隆市警察局20日上午也公布了簡男逃逸時的穿著及畫面，呼籲民眾能夠多加注意，基隆市警局第四分局偵察隊長李國忠提醒民眾，該簡姓脫逃受監護處分人疑似患有精神病史且具有攻擊性，離院時身著白色上衣、黑色長褲、外穿長袖方格紋襯衫。民眾若有發現外貌相似、形跡可疑的男子，請立即撥打110通報警方。

院方今天上午表示，這名病患戶籍在新北市林口區，在還未入院前，他的活動區域都在台北艋舺龍山寺一帶，跟基隆一點地緣關係也沒有，監視器看到他往火車站方向走，應該是坐車回台北，基隆民眾不用過度擔心，他只是在發病時會有攻擊性，但目前經過治療已經有顯著的改善，所有相關資訊也主動提供給檢警進行調查。