畫面上可以看見準備了一桌的菜色相當豐富。（圖 / 劉詠韻翻攝）

充滿愛的五月裡，新北市淡水警分局長彭正中為了效勞辛勤工作的警察媽媽，於是攜手副分局長傅國超、黃正明系上圍裙，一起親自下廚準備豐盛大餐，並坐在桌前與同仁們共進「母親節饗宴」，期許波麗士媽媽們能有美好的體驗，藉此表達感謝與敬意。

事實上，警察輪值特性日夜顛倒，作息不定，平常承受的專案勤務及績效壓力也相對沉重，而警察媽媽更在工作上除了是盡心盡力的「人民保母」，家庭裡不僅身兼妻子、媳婦等身份，生活裡需要面臨的事務繁多，肩膀上更是承擔著雙倍的責任。

分局長彭正中與2位副座在廚房忙前忙後。（圖 / 劉詠韻翻攝）

菜色出鍋後，準備與警察媽媽們共進「母親節饗宴」啦。（圖 / 劉詠韻翻攝）

分局長：「準備了滿桌子的菜，必須好好犒勞警察媽媽們。」（圖 / 劉詠韻翻攝）

從影片畫面上可以看見，分局長彭正中與副分局長傅國超、黃正明洗菜切菜、小火慢燉樣樣拿手，想來平常在家應該也煮過不少好菜，場面相當溫馨。

淡水分局長彭正中表示，警察媽媽們平時既要操持家務又要堅守工作崗位，身兼數職相當辛苦，也祝願每女性同仁們幸福健康，最後誠摯地向警察媽媽們表達感謝與敬意，母親節快樂！