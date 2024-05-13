昨天是母親節，湧現外出用餐人潮，一名男子昨晚間帶母親去吃爭鮮迴轉壽司慶祝，6時31分時突聽到店員喊「能在6時35分結帳的客人，可獲得煎餅」，話才說完立刻有6組用餐客人舉手結帳，拚翻桌率的方式讓他讚「滿有趣」，許多網友也認同爭鮮的作法。

原PO於PTT八卦版指出，原本計畫晚上到牛排館用餐，因等待候位的人太多，他改到爭鮮吃迴轉壽司，吃到一半突聽到一名店員喊「因外面等候用餐的客人變多，若能在6時35分結帳，可獲得爭鮮煎餅。」

原PO表示，當時時間約是6時31分，當下至少有6組客人舉手要結帳，他直呼「爭鮮的趕人方式滿有趣的。」

貼文引發熱議，網友紛紛大讚爭鮮的作法很聰明，指這樣不是「趕客」，而是「送客」，還能提高顧客再次消費意願；此外也有人提到，爭鮮旗下其他餐飲品牌如定食8，也是採用同樣方式拚翻桌率，被大讚「滿聰明的」、「業者智商上線。」