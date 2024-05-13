藝人吳鳳2015年與台灣老婆Rynne（陳錦玉）結婚，育有兩女。一向疼愛妻女的他，卻說自己從小就討厭母親節。吳鳳發文坦言，因為自己的媽媽很早就離世了，因此以往都不喜歡過這個節日。小時候為了不讓大家知道他的媽媽不在了，還為此撒謊。

吳鳳12日在社群曬出小時候一家四口的合影，文中他透露，「母親節從1984年之後到2015年，對我來說沒有意義！」原來他的媽媽在1984年就過世了，當時吳鳳才4歲，妹妹2歲多，「因此我小時候很不喜歡母親節！」甚至同學問到有關媽媽的事情，他為了不讓對方知道，還會撒謊。

吳鳳曬出小時候一家四口的合影。（圖／吳鳳臉書）

吳鳳慢慢習慣沒有媽媽的日子，說直到自己2015年當了爸爸，老婆當了媽媽，「我的人生中才又出現這個角色！小孩子每天跟著媽媽，我就發現有媽媽真幸福」。

吳鳳表示，直到有了自己的家庭後，他的生命中才又出現媽媽這個角色。（圖／吳鳳臉書）

吳鳳坦言，對於自己的母親印象有些模糊，但他聽說是很溫柔的人。如果對方還在，一定會非常喜歡他的老婆，「現在她的孫女一天比一天大。我媽媽在天堂應該也會看著她孫女說：你們太可愛了」。最後他也向在天上的媽媽喊話，「媽媽，我愛妳，老婆我愛你！祝天下所有偉大的媽媽們，母親節快樂」。