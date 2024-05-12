國民黨台北市議員鍾沛君2023年底與歌手男友陳布朗結婚，12日逢母親節，她分享，今日將住院待產，截至2天前仍照常質詢、跑通告，胎兒始終和她配合得很好。而今年以特別的方式度過母親節，也讓她格外感觸很深，格外想念媽媽。

鍾沛君透過臉書表示，收好行李，今日住院卸貨。截至2天前，還如常進行部門質詢，民政部門質詢甚至比照總質詢規格，一口氣問滿40分鐘，也繼續跑通告，肚子裡的胎兒始終和她配合得極好，想來要做政治人物的孩子，也是有練過的。

她憶及，整個孕程經歷2個會期、1次總統大選，帶球以不分區立委提名人角色南來北往，也算是人生難得體驗。每一天，和所有職業婦女一樣，努力在家庭和事業間找到平衡，在小事中獲得快樂和成就感。

鍾沛君感嘆，母親離世15年，過往跑地方行程，送出康乃馨的當下，都讓她清楚知道，自己從來沒有放下想念，想念晚歸、不整理房間被媽媽罵的時刻，想念媽媽拿手的珍珠丸子，想像來不及擁有的未來。「今年，上天讓我用最特別的方式過這一天，也許餘生，我不再害怕說母親節快樂。」