母親節剛過，桃園中壢竟有一名模範母親，在提報後不幸過世，豈料公所竟收回表揚、要求里長重提人選，引發地方譁然，議員批評造成家屬二度傷害。副市長蘇俊賓坦言可以更貼心細膩，會去拜訪家屬慰問，未來也會建立一體適用標準，以獲選日為基礎，將生前榮耀頒給家屬。

議員謝美英13日在議會質詢提出，每年5月的模範母親表揚及8月的模範父親表揚，是行之有年的地方盛事，對於一生辛勞的媽媽們、爸爸們表達感恩的心，受表揚的家庭也都備感榮幸。

謝美英說，今年中壢區華愛里提報的模範母親，不幸在頒獎前過世，區公所竟要里長重新提報人選，造成地方譁然，詢問下才知重新提報的理由竟然是：因為賀匾還沒製作，沒送出無法核銷。

謝美英說，5月的表揚，作業截止時間是2月，距離表揚時間整整還有3個月，如果是作業問題，那提報及作業時間應該縮短，她強調，對於已經被提報的模範母親不應該取消她的資格，這樣對往生者不公平，對家屬而言，是再次傷害。

謝美英強調，頒獎表揚一位辛勞一生的母親，不該因為她人不在了，取消她的榮譽，她希望今年是最後一次發生，請市府及各區公所立即檢討不合適的規定。

「未來會以獲選日為基礎！」蘇俊賓說，完成核定流程就等同已經獲選，若表揚前不幸往生，也能將生前榮耀頒到家屬手上，國家重要獎項也有相關規定，相信技術上可行，未來會再跟主計單位溝通，建立一體適用標準。