桃園市近年投入大量資源於特殊教育，致力於均衡各行政區教育資源評估設置各階段特殊教育班。因應特殊教育學生人數增長，每年除由學校申請增班外，桃園市教育局也主動盤點各校特殊教育師生比情形，逐年增設特殊教育班；111學年度增設25班、112學年度增設41班，113學年度預計再增設45班特殊教育班，近3年增設達111班。

教育局表示，桃園市藉由逐年增班，擴增特教服務量能，113學年度除依區域性需求增設10班集中式特教班，使中重度特殊教育學生得以安置於合適的學習環境外；另增設分散式資源班及巡迴輔導班計35班，以期有效降低桃園市師生比，打造友善特殊教育環境，以落實特殊教育法倡導的融合教育精神，提供高品質的特殊教育服務。

教育局說明，桃園人口逐年上升，特教學生人數隨之上漲，桃園市是全國增班數最多的縣市，因應增班計畫，教育局補助集中式特教班每班120萬、資源班每班70萬。各班人數部分，集中式特教班為幼兒園8名、國小10名、國中12名、高中15名；資源班則是國小16名、國中24名、高中45名，教育局將持續逐年增設各類特殊教育班及招聘正式特教教師，滿足各區身心障礙學生及幼兒特教需求，完善特殊教育服務。

教育局說明，除了增班擴充特教服務量能外，也同時補充人力資源，113年度教甄預計開缺166名，包括學前65名、國小100名及高中1名，增班數及教甄開缺數均較去年再創新高，預估可有效降低師生比。111學年度身障特教代理教師比率約為20％，112學年度降低特教代理教師比率為16％，113學年度可望再降低代理教師比率至10％。