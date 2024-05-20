桃園市教育局也宣布要招募「校園健康天使」19名護理人員及2名營養師，簡章將於21日上網公告，22日開放網路報名。(教育局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市教育局也宣布要招募「校園健康天使」19名護理人員及2名營養師，簡章將於21日上網公告，22日開放網路報名。(教育局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市教育局也宣布要招募「校園健康天使」19名護理人員及2名營養師，簡章將於21日上網公告，22日開放網路報名。(教育局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長張善政率六都之先推出國中小營養午餐免費政策廣受好評，為了把關營養午餐，教育局也宣布要招募「校園健康天使」19名護理人員及2名營養師，簡章將於21日上網公告，22日開放網路報名，歡迎優秀人才參加甄選，一同加入校園健康天使的行列。

桃園市自95學年度率先全國開辦校護聯合甄選，獲得考生及各界好評與肯定，不僅減輕各校個別辦理甄選作業的負擔，更藉此消除外界對校護甄選作業的公平性疑慮。113學年度續辦校護及營養師暨公立幼兒園契約護理人員試務聯合甄選。

教育局指出，這次聯合甄選共開出21職缺，包括19校護和2營養師，出缺學校為學校護理人員有大園國際高中等16校、公立幼兒園契約護理人員有桃園國小附設幼兒園等3園、正式營養師有新屋高中等2校。

教育局表示，學校護理人員是校園的守護天使，負責照護學生健康及執行學校衛生工作，在健康服務、健康照護、健康教育活動及事故傷害防制等工作，扮演著不可或缺的角色。另外，校園飲食的營養衛生攸關學童成長健康，甄選進用的營養師均通過國家考試，以專業知識與技能把關校園食品及午餐的營養衛生，可確保學童食的安全，讓家長放心。

校護暨營養師聯合甄選辦理方式係採各校分別報名、統一命題、統一甄試、各校分別錄取方式辦理；公立幼兒園契約護理人員則依甄試分數採志願選填分發方式辦理。

本次重要考試期程如下：5月21日上網公告試務聯合招考簡章、5月22日至6月6日（下午5時止）初試網路報名、6月15日假南崁國小受理初試資格審查及繳費、7月6日於南崁國小進行筆試、7月13日假幸福國小辦理複試並公布出缺學校甄試錄取名單、7月17日中午前至各錄取學校辦理報到；另7月24日公立幼兒園契約護理人員選填志願並至分發學校辦理報到。