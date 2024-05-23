桃園一名小二王姓男童日前遭父親脫光衣服在門口罰站，曝光後被安置至今，議員黃瓊慧23日爆料，指男童哥哥過去就常被關禁閉，去年曾逃家找生母，當時就被通報為脆弱家庭，質疑社安網破洞。市府指出，男童哥哥已由姑姑接走，而兒少保護一定要有重大傷亡或具體事證才能緊急安置，會持續密集關心，「所有可能破口都是精進方向！」

黃瓊慧說，王小弟多次遭父親不當管教，月初更被父親命全裸在門口罰站，男童不堪受辱跑到社區大廳求助才曝光，她今指出，王小弟其實還有一個同父同母的哥哥，哥哥去年國小4年級時也曾被父親關禁閉獨自一人在家，逃家後獨自跑了好幾公里去找生母，當時就被警方關切並通報為脆弱家庭，哥哥後來也被姑姑接走照顧，而生母因經濟狀況不佳力有未逮，監護權都在「虎父」身上。

黃瓊慧說，「虎父」是香港人，再婚後的妻子本身也有一對姊妹花，但王父都只對兄弟檔施暴，社會局早在去年就知道這個家庭出狀況，質疑王姓男童4月被通報不當管教時，社會局第一時間未積極處理，放任5月2日衍生全裸罰站事件，「不要讓社會局變成黃瓊慧辦公室！」

黃瓊慧提到，全案是有熱心鄰居通報才曝光，怒指虎父曾到社區大廳大呼小叫要找社區爆料人和議員算帳，她擔心男童未來返家後被遷怒波及，更擔憂若一家人搬離，沒有熱心鄰居幫忙照應，男童不知道撐不撐得過不當對待，強調張善政是理工暖男，王小弟是社安網破口產生的第二例，呼籲全面檢討改進。

社會局長陳寶民指出，5月發生的兒童不當管教事件，目前孩童進行保護性安置，提供生活照顧並導入相關支持輔導措施。他坦言兒少保護案件有一定程序，除非有重大受傷死亡或具體事證，才能做緊急安置，4月以來社工已進行6次訪視，直到5月8日有錄影帶具體事證後，社會局便立即啟動安置，但也不諱言，未來法院可能裁定男童不符安置條件，就得回到原生家庭，男童後續是否回歸家庭，社工會審慎評估，各界關心孩童的信件或卡片，可交由市府轉交安置機構。

陳寶民說，社會安全網涵蓋社區支持網絡，正透過兒少、兒老保護宣講，培養全民通報意識，於事件發生後撥打113或110進行通報，他也坦言目前桃園社工尚缺126人。

市長張善政坦言聞訊心裡很沉重，感謝議員以溫暖母親的形象讓民眾相信，在通報機制方面，市府社會局會與民代更緊密合作，他也坦言桃園社工缺額達126人，家庭暴力暨性侵害防治中心將研擬提出改善方案，他會全力支持。

副市長蘇俊賓則表示，每個社會安全網破口及通報均是市府精進的依據，市府已與少年輔導委員會及家防中心聯繫，檢視並強化聯繫機制，強調因就業環境及工時致社工缺額難以補足，並非爭取員額就能解決，家庭暴力暨性侵害防治中心將據以提出改善方法，市府也會予以支持。

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