基隆市一名39歲簡姓犯嫌，19日趁隙逃脫後搭客運至台北市，現蹤萬華一帶，引起雙北人心惶惶。對此台北市政府教育局21日也宣布，即日起暫停校園場地對外開放，以保障親師生安全。而在簡性逃犯於新北市新莊地區落網後，教育局也宣布，所屬學校校園場地於23日恢復開放。

教育局表示，台北地檢受監護處分人簡郁紘於22日晚間於新莊地區落網，因此宣布所屬學校校園場地於23日恢復開放。教局也呼籲學校學校務必依據「台北市立高級中等以下學校校園場地開放使用管理辦法」相關規定辦理，確保親師生安全。

教育局提醒各校，為維護本市校園安全，務必落實校園巡查，進行門禁管制、課間巡堂及學生上、放學安全維護任務及校安事件處理等，並教導學生加強安全意識及緊急求助技巧。學生如遇有緊急狀況，應向學校及轄區警分局尋求協助，各校園務必加強維護校園各場所內安全並擴大宣導以提高警覺。