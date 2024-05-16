桃園市議員楊家俍16日總質詢時為收養兒請命，他提到收養兒在試養時期如未能入籍桃園即無法登記公立或非營利幼兒園，建議師法其他五都排入優先序位。教育局長劉仲成坦言1年約有3至5位，皆以個案方式協助，未來會納入簡章，照顧收養兒。

楊家俍說，他接到收養家庭跟他反映，試養期親權尚未判定，孩子無法設籍，但仍面臨幼兒園就學問題，公立幼兒園未有優先排序，媒合階段也無法先向私立幼兒園報名卡位，讓收養家庭很困擾，他認為，基於保障市府安置幼兒鼓勵收養友善收養家庭政策立場，應將安置或危機家庭幼兒排入優先順位。

楊家俍也舉其他五都為例，如台北市可直接將安置或危機家庭幼兒排入優先順位，且免設籍於台北市，新北也將試養階段的幼兒納入優先排序，台中和高雄更將安置及危機家庭幼兒，含法院裁定收養認可前幼兒列在序位2。他呼籲市府社會局及教育局橫向聯繫、積極協助，並應在招生簡章上白紙黑字清楚加註，讓收養家庭更踏實。

教育局長劉仲成說明，目前與社會局掌握收養家庭數量每年約3至5位，都以個案方式協助入學，只要遞交社會局收養證明文件即可辦理，他也允諾未來公立及非營利幼兒園簡章上，會將收養家庭列入優先排序中。