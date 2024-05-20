陳信良師生團隊的「綠色環保型全分解農業地膜」作品，為地球永續盡心力。（校方提供／蔡依珍桃園傳真

盧大為師生團隊的遊戲作品「信史」獲得業界青睞，短期內將輔導上架。（校方提供／蔡依珍桃園傳真

教育部全國技專生實務專題競賽 龍華科大共獲6大獎為最大贏家。（校方提供／蔡依珍桃園傳真

龍華科技大學師生團隊參加2024全國技專校院學生實務專題製作競賽暨成果展，在1283件作品中脫穎而出，共入圍9件作品，最後在6個類群中獲得名次，奪下2項第一名及4項第三名總計榮獲6大獎的好成績，為參賽各校中表現最佳的科大。

龍華科大半導體工程系主任李九龍團隊的「以微弧氧化法在鈦牙科植體表面披覆鍶鈣磷化合物」、陳信良師生團隊的「綠色環保型全分解農業地膜」作品，雙雙勇奪第一名；電子工程系吳常熙團隊的「具車主認證與防盜功能、整合 AI 及雲台跟隨技術之智能載物車」及「具最短飛行路徑之無人機 自動區域搜索、辨識及目標定位系統」作品，榮獲第3名佳績；企管系王熙哲「植栽照顧 App 與智慧盆栽開發」及遊戲系盧大為師生團隊的遊戲作品「信史」同樣獲得第三名肯定。

李九龍團隊的「以微弧氧化法在鈦牙科植體表面披覆鍶鈣磷化合物」作品，採用雙極脈衝電源對生醫用鈦基材進行微弧氧化，在其表面形成一層類陶瓷氧化膜，同時將具有抑菌的鍶與骨骼成分相似的鈣、磷同時附著至鈦表面，成為具有鍶鈣磷成分之抑菌微弧類陶瓷氧化膜；一方面能增強鈦植體表面的強度、耐蝕性與細胞活性，更可讓植體植入人體後，能與骨組織形成牢固且長期穩定的結合，具備增加植體的抑菌效果，以降低及避免細菌的貼附與生長等優點。

市面上農業地膜多為石化塑膠製品，在農收完成後，往往造成後續相當程度的汙染，陳信良師生團隊的作品「綠色環保型全分解農業地膜」，利用奈米無機肥料（磷肥、鉀肥）、類土壤無機粉（碳酸鈣、氧化鈣）等生物全分解樹脂材料，製備成奈米無機生物全分解複合樹脂材料粒子，再使用吹塑成型技術將該複合材料粒子進行吹塑成膜，完成奈米無機肥料混摻生物全分解樹脂之農業地膜。

陳信良說，運用全分解樹脂取代石化塑膠，有助於降低對石油資源的依賴及降低溫室氣體排放，故已被視為推動取代塑膠產業朝循環經濟發展的重要選項。該綠色環保複合材料農業地膜，具有多項功能性，除一般塑膠地膜之功能，保溫、保濕、防蟲之功能外，更具有透氣之功效，可避免灌溉時過多水或雨水產生植物爛根之情形。期盼本作品能加速商用化，為地球環保永續盡一分心力。

而遊戲系盧大為團隊獲第三名作品「信史」這款遊戲，已獲得昱泉國際股份有限公司青睞，日前已簽訂MOU，在短期內將會輔導上架，期待成為一個受歡迎的遊戲商品。

研發長陳永裕指出，學生實務專題製作競賽是技專校院學生畢業前重要全國性指標競賽之一，學生透過日常生活的觀察，運用學校習得專業知識和創意，作品日益獲得產業界的重視，並具備商品化的潛質。

龍華科大校長葛自祥特別恭喜獲獎團隊，同時強調，學校積極鼓勵學生從事具產業競爭性研究，參與全國技專學生實務專題競賽可以強化學生思考能力與實作能力，培養產業務實致用人才。期盼學子積極參與各項全國與國際競賽，累積更多參賽經驗，用實際表現證明技職學生能在世界舞台上，耀眼發光。