桃園市多元族群文化交流暨愛心協會19日舉辦新住民傑出楷模及績優服務人員表揚，來自越南的張秋娟獲頒多元文化推手獎。（呂筱蟬攝）

桃園市多元族群文化交流暨愛心協會19日舉辦新住民傑出楷模及績優服務人員表揚，副市長蘇俊賓與會，讚許多元文化交流最有代表性的城市就是桃園市，從獲獎者就知道新住民成為桃園市多元文化的一部分，也是加分的一部分，桃園市以新住民為榮。

蘇俊賓說，自己也是來自新住民家庭，他的妻子是12歲來台的緬甸華僑，桃園市人口232萬人，涵蓋閩南族群約128萬人、客家族群超過90萬人、原住民族約8萬人、新住民約6.6萬人、馬祖鄉親約5萬人等，是台灣最具代表性的多元文化城市，而新住民對於家鄉的文化、舞蹈推廣，讓多元文化在桃園扎根，也有在台灣很認真念書的新二代，希望他們在台灣更有兢爭力，獲獎者中也有社會公益類，新住民在台灣幫助大家，桃園市也以新住民為榮。

桃園市多元族群文化交流暨愛心協會2019年成立，主要推動多元文化交流與認同，積極參與地方公共事務，2020年更成立多元愛心新住民社區關懷服務據點，提供新住民生活適應、文化推廣、新住民權益宣導、法律諮詢、個案轉介等服務。

獲頒多元文化推手獎的42歲張秋娟來自越南，她說，20歲嫁來台灣，一剛開始語言不通，但是家人對她都很包容，加入協會後參加各式活動，原本對於舞蹈一竅不通，也在協會鼓勵下學習，並成為越南舞蹈團團長，透過越南傳統舞蹈分享越南文化。她說，穿著越南傳統服飾是她最大的驕傲，能在台灣生活非常幸福。

大園區公所社會課王柄華則獲頒績優新住民服務人員獎，她說，許多新住民家庭對於資訊掌握或許沒那麼好，公所積極推廣並適時轉介社會資源，在各項活動中也邀請新住民擔任親善大使，提升新住民能見度並協助推廣各國文化，期盼大家在台灣都能成為一家人。