桃園市議員黃瓊慧昨日在臉書表示，1名男童時常被父親罰跪在社區大廳、抄心經、頂樓罰站餵蚊子，身上也有不明瘀青，時常有一餐沒一餐，就算通報社會局也因「查無明顯事證」而無法受理，黃瓊慧表示，現因掌握了監視器，同警方及社會局一同處理，終於讓男童脫離慘境。

黃瓊慧表示，監視器清楚拍到了男童光著身體跑下樓求救的畫面，該男童直言爸爸叫他脫光衣服在門口罰站，令他覺得很丟臉，男童父親見警方後便說是男童自己要脫衣，鄰居直指男童父親說，時常看到他向男童大吼、粗魯對待，社區警衛也說，每次都不敢拿食物給男童吃，怕拿了會被罵。

黃瓊慧也說，鄰居已多次通報社會局，113打了許多次都沒有下文，男童在家中的地位與姊姊們天差地遠，彷彿是家裡的「傭人」，負責家裡大大小小的家事，但卻沒有飯吃，每天自己走半小時的路程上下學。

桃園市議員黃瓊慧昨日在臉書表示1名男童遭不當管教。

黃瓊慧說，目前已請社會局針對男童進行緊急安置作業，這幾天也向學校請假，昨日已發函給法院作緊急安置，而黃瓊慧也說，男童父親僅表示會配合調查，整個過程都沒有關心孩子的動作，質疑昨日已是安置第二晚，父母是否能睡得安穩？

對此桃園市家防中心回應，接獲113通報後社工都有到男童家中訪視，但過往訪視過程，男童身上沒有明顯外傷或蚊蟲叮咬，罰跪、罰站等情當下也未持續發生，因此未才較積極的強制手段，直至前天男童被赤裸趕出門，確屬情節嚴重，目前已經安置，至於父親是否涉及兒少法刑責，有待後續調查釐清。