桃園市桃園區大興西路段15日晚間，1名小客車發出轟隆巨響，警方調查後發現車內有濃厚的毒品味，最後警方調查後發現，車內查獲愷他命26小包及罐裝愷他命5罐，全案依法移請偵辦。

桃園分局表示，15日23時10分許，桃園警察分局埔子派出所員警於桃園區大興西路三段執行取締酒駕勤務時，發現一輛自小客發出轟隆巨響，立即請32歲鄭姓駕駛配合檢查。經查乘客座的29歲楊姓男子是車主，兩人表示要去找朋友，希望員警讓他們離開。員警發現車內散發濃烈的毒品愷他命臭味，排檔桿旁有一小瓶罐裝愷他命，兩人見狀神情緊張，楊男立即否認自己是車主，又稱雖然是車主．但開車的是鄭男，毒品與他無關。經檢查車內查獲愷他命26小包及罐裝愷他命5罐，全案依法移請偵辦。

桃園分局致力於改裝噪音車攔檢稽查通報，自實施「靜桃專案」以來，配合環保局及監理站聯合稽查，取締噪音超標約500件，蒐證拍照通報環保局審查複驗達3400件，依據噪音管制法第8條逕行裁處的約450件，為發揮「一種勤務多種功能」原則，將持續利用取締酒駕、路檢、巡邏、交整等勤務，針對讓民眾詬病的改裝噪音車做強力稽查，以還靜於民。

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