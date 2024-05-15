北市一名林姓男子，日前開車行經內湖區東湖路時，突然自撞路旁的行道樹，造成車頭全毀、車上2名乘客受傷，內湖警分局康樂派出所所長賴何杰、員警林弋力獲報前往處理車禍，赫然發現車內後座踏墊上有一包安非他命，懷疑林男可能是毒駕，一時恍神而肇事，目前已採尿送驗，以釐清車禍發生原因。
警方獲報立即到場處理，發現後座乘客30歲朱姓男子及黃姓女子2人受傷，遂由救護人員先將2人送醫治療，隨後在進行事故排除時，員警驚見後座踏墊處有一包不明結晶狀物品，經檢驗發現是安非他命。
起初當場沒有人承認毒品是自己的，警方前往醫院持續追查，經隔離詢問駕駛林男與2名乘客，最後朱嫌才坦承是自己所有，警方訊後，先將朱嫌依毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦，另對林男實施尿液檢驗，待尿液檢定報告出爐，若施用毒品，將依毒品及公共危險罪嫌送辦。
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