高雄市大樹區日前晚間一名徐姓男子騎乘機車違規闖紅燈，警方上前攔查，徐男神情慌張，為自證清白主動伸手掏口袋，不料卻拉出毒品殘渣袋，徐男緊張表示，這是10年前放的一時忘記拿出來，員警見理由牽強直搖頭，訊後依違反毒品危害防制條例送辦。

仁武分局九曲派出所所長蘇亦齋、警員宋彥宏日前巡邏行經大樹區九曲路，見62歲騎士徐男騎機車違規闖紅燈遂上前攔查，員警見徐男神情慌張，懷疑他吸毒，徐男自清表示已10年沒有碰毒，便主動伸手掏出口袋之物，不料卻拉出毒品殘渣袋。

警方眼尖發現詢問徐男夾鏈袋為何？徐男當場嚇出一身冷汗，緊張表示殘渣袋是10年前放的忘記拿出來的，警方於現場初步檢測殘渣袋粉末呈現二級毒品安非他命反應，徐男自知難逃法網始坦承施用行為。

徐男為規避查緝竟想出牽強理由，令警方直搖頭，現場依規定逮捕送辦。

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