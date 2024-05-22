桃園黑幫大藥頭綽號「小楊」的楊男，異想天開學起電影《無間道》，希望以假情報讓警方無法溯源，並爭取時間搬家尋找新據點，但仍在半年內2度被警方逮捕。其實，警方查緝毒品案確實有灰色地帶，去年也陸續爆發「員警以毒養線民」、「假緝毒真A毒」等牽涉員警風紀問題，引起關注。

警方表示，竹聯幫龍堂成員綽號「小楊」楊男為知名大藥頭，生意範圍涵蓋大桃園地區，去年9月底專案小組到其檳榔攤據點，當場逮捕正在吸食彩虹菸的小楊和2名手下。後續，小楊釋放善意想投誠，告訴警方「南寮漁港下貨」等假訊息混淆視聽，但今年3月警方再度查到小楊新據點，查獲彩虹菸、毒咖啡包以及罕見的第三級毒品哈密瓜錠。

警方從楊男後車箱搜出大批彩虹菸等毒品，粗估楊男一年營業額上百萬元。（圖／警方提供）

資深員警指出，早年查緝毒品為了更貼近毒品圈掌握消息，警員找線民例子相當多，才有電影《無間道》等情節，但是隨著時代進步，從抓到的藥腳或藥頭手機內，即可查通話紀錄或從金流向上向下溯源，雖然可能無法像線民一樣即時，需要翻倍的時間分析研究及追蹤，但也不失為更精確的科學查案手法。

因緝毒衍生出的員警風紀案，去年10月北市信義分局就爆出六張犁派出所警員以毒品養線民。來自警察世家的涂姓員警吸收毒蟲當線民，卻以「查扣的毒咖啡包、K他命」當酬勞，線民假稱買毒誘出毒販，做球給涂員順利逮人、拿績效領獎金，2人一年內至少合作3次，直到分局發覺移送的案件有異，報請指揮官偵辦搜查，全案依《貪凟》、《洩密》、《毒品》等罪嫌移送，該名員警被以10萬元交保，調職警備隊。

警方第二次搗破楊男住處，查扣印有寶可夢「夢幻」之毒品咖啡包、少見的哈密瓜錠以及彩虹菸等毒品和現金等贓物。（圖／警方提供）

接著去年11月又爆出，士林分局警備隊陳員涉嫌與警校學長、前基隆市警局張員合謀「假緝毒、真A毒」，將查扣的K他命「貍貓換太子」換成冰糖，台北市警局自檢偵破，陳員、張員被依違反《貪污治罪條例》等罪聲押禁見獲准，分被求刑12年及15年。其中，張員2017年即涉及勾結毒犯及詐團車手「黑吃黑」，侵吞數十萬元詐團贓款，同時也曾在多起毒品案中涉嫌「假緝毒、真A毒」，因此張員除被免職外，一審則被判5年半徒刑。

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