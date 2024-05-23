陳姓飼主至所稱要尋找走失的柴犬「Momo」，陳姓飼主表示家住社區內，因住處大門一時開啟未注意，豈料反應過來時「Momo」已翹家不知去向。（圖／警方提供）

基隆三分局百福派出所今23日上午10時許，一名熱心民眾帶著一隻迷途的柴犬至派出所，民眾表示，是在百福火車站發現這隻小狗，牠自行跳上該民眾的機車踏墊，隨後乖巧地被帶到了派出所。

警方表示，這隻柴犬抵達派出所後，開心地在警所內玩耍，見其身體乾淨且佩戴項圈，警方初步判定應是走失寵物。隨即，另一名熱心民眾在百福社區的臉書社團上張貼了尋找狗主人的信息，百福派出所員警也主動留言，告知小狗已在派出所安置的訊息。

不久後，社區居民陳姓飼主現身派出所，聲稱正在尋找其走失的柴犬「Momo」。當小狗見到陳姓飼主時，立刻展現出熟悉的萌態，顯然是找到了主人。陳先生透露，當時因家中大門未關緊，「Momo」便溜了出去。他一時不知該往何處尋找愛犬，幸運的在臉書上看到了警方的貼文，才得以迅速前來認領愛犬，並對警方的熱心協助表達了由衷的感謝。

基隆市警察局第三分局呼籲市民朋友，飼養寵物務必負起照顧責任，為毛小孩植入晶片辦理寵物登記，外出或忙碌時更應以牽繩或鍊圈加以約束，謹慎看管，避免不慎走失發生意外。