鑑於金門地區日前發生街頭衝突個案事件，加上現今網路社群發達、容易透過資訊管道渲染與傳播，造成社會恐慌，甚至演變成群眾事件，更易引發後續更多治安問題。金門縣警察局金湖分局為宣誓警方打擊犯罪的決心，昨（24）日晚間無預警實施「快速打擊犯罪部隊演練」，讓所轄警員熟悉快打啟動及處置流程，以有效遏止犯罪。

金湖警分局說明，昨晚8時30分許無預警實施的「快速打擊犯罪部隊演練」，模擬金湖派出所轄內聚眾暴力滋事案件發生，並由勤務指揮中心快速調度線上警力，5分鐘內迅速集結線上警網人員，有效打擊街頭聚眾滋事分子，並展現區域聯防合作。

金門縣警察局金湖分局「快速打擊犯罪部隊演練」，5分鐘內迅速集結線上警網人員，有效打擊街頭聚眾滋事分子。(圖／警方提供)

員警們把這次演練狀況當做真實的事件，並遵照相關程序通報、現場壓制及逮捕移送，藉由演練宣誓警方打擊犯罪、維護社會秩序的決心。

金湖警分局長楊志源表示，發生街頭暴力案件，應採取主動、強勢作為，立即調度優勢警力，以強制力即時逮捕現行犯，警察的威信及公權力不容挑戰，並透過此次演練讓同仁更加熟悉處置流程，提升處理街頭暴力案件能力，並強化民眾對警察的信心。