桃園市蘆竹區日前1台機車佇立道路中間，警方到場了解後發現，因夜間行駛時不慎擦撞位移的人孔蓋，所幸機車騎士並無受傷，警方隨後也通報巡視處置，避免造成人車受傷。

蘆竹分局交通分隊員警於日前夜間巡經蘆竹區富國路二段，發現一名男子及機車佇立在道路上，趕忙趨近關心了解。該名林姓機車騎士表示夜間行經該處不慎擦撞位移的人孔蓋，所幸無受傷，警見現場人孔蓋位移數公尺，當時大雨滂沱及夜色昏暗，而圓孔下水道大且深，恐其他用路人行經該處未發現而撞擊孔蓋摔倒或掉落下水道內受傷，遂先以徒手將笨重空蓋搬回原來位置並通報相關單位前來即時處置。

蘆竹分局表示，隨後以交通事故進行處理並在現場開啟警示燈警戒，等待相關人員到場檢視處置，經了解人孔蓋因暫時性大雨造成水流暴漲湧出，致該路段其它處人孔蓋亦有位移之情形，警方隨即通報巡視處置，幸未造成人員車禍受傷。

警方提醒用路人，大雨後務必留意道路狀況，避免突然遇到突出物或坑洞因閃避不及致生交通事故受傷，雨天視線模糊，請謹慎行車勿超速，如有發現上述情形，可撥打報案電話或1999通報警方及有管單位到場即時處置，降低事故發生。