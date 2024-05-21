高雄市鳳山區18日深夜發生2輛機車車禍，卻演變成雙方人馬叫囂，警方將2人帶回警局依妨害名譽、恐嚇等罪嫌函請偵辦，並針對逆向機車開出最高1800元罰單。

18日晚間11點，於鳳山區五甲二路上發生一起車禍，28歲陳姓男子騎車跨越雙黃線，疑似要到對向停車，遭對向直行的18歲李姓騎士撞上，雖2人僅輕傷，卻因車禍爆發口角衝突。

口角過程中，陳男叫2名友人到場助陣，李男不甘示弱叫來6名友人，雙方人馬在路上爭執引起附近居民關注，驚動警方派員到場，喝令雙方友人先行離開現場。後續陳男向李男及李男的26歲郭姓友人提告。

警方表示，後續有通知李男與其郭姓友人到派出所說明，詢後依妨害名譽、恐嚇等罪嫌函請偵辦，當場也喝令其餘人馬，依高雄市政府警察局街暴高風險分子予以告誡不得再犯。

車禍部分，因陳男違規在先，警方依道交條例不依規定駛入車道規定，開出600至1800元罰單；李男部分，因有疑似闖紅燈，若經查證屬實，可開出1800元至5400罰單，詳細車禍原因有待後續釐清，提醒遇到車禍應盡速通知警方到場處理，勿因一時情緒失控而遭法辦。