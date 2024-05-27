國道1號北向369公里瑞隆路段，今天（27日）上午近10時，發生2小客車、貨櫃車與槽車追撞交通事故，其中一輛小客車受損嚴重。此事故造成2人受困車內且無呼吸心跳，消防局人員已經將傷者送醫，其中一名傷者傷重不治。
此事故占用內側、中間以及外側車道，高公局南分局、國道公路警察同仁已在現場做事故車輛處理，後方車流回堵約4公里。
國道警察也呼籲，民眾行經車流量大的路段請減速慢行，以策安全。
國道1號北向369公里瑞隆路段，今天（27日）上午近10時，發生2小客車、貨櫃車與槽車追撞交通事故，其中一輛小客車受損嚴重。此事故造成2人受困車內且無呼吸心跳，消防局人員已經將傷者送醫，其中一名傷者傷重不治。
此事故占用內側、中間以及外側車道，高公局南分局、國道公路警察同仁已在現場做事故車輛處理，後方車流回堵約4公里。
國道警察也呼籲，民眾行經車流量大的路段請減速慢行，以策安全。
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