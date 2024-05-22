在台北市犯下殺人未遂案的簡姓男子，19日自基隆市安樂區某醫院逃脫，讓雙北等地區學校全面警戒，今天（22日）下午傳出，簡姓男子出沒在宜蘭火車站、宜蘭國中附近，但警方調閱監視器畫面，強調與簡男體型等特徵不符，民眾切莫過度恐慌。

據了解，今天下午有1名男子向宜蘭國中附近的店家借錢，並打算借腳踏車遭拒，但店家擔憂是簡姓男子，遂通知學校注意，校方接獲通報後，除通知市區各學校外，也向警方報案。

校方說，不確定民眾發現的可疑人士是否簡姓男子，但學校為求慎重報警，由警方查證是否屬實；宜蘭縣是開放校園，宜蘭國中又在宜蘭火車站附近，必須多加小心。

警方表示，已經接獲數通發現簡姓男子的報案電話，警方一一調閱、追查，但均非簡姓男子。警方指出，台北市專案小組目前鎖定的方向是簡姓男子並不在宜蘭，出現在宜蘭國中附近的可疑人士，體型、穿著等特徵與簡男不符；民眾審慎以對，提高警覺是好事，但不要過度恐慌。