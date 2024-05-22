北市信義區日前發生一起車禍，1名46歲德籍男子駕駛租賃車，於右轉大樓私人停車場入口時，與直行機車發生擦撞。（圖／警方提供）

北市信義區日前發生一起車禍，1名46歲德籍男子駕駛租賃車，於右轉大樓私人停車場入口時，與直行機車發生擦撞。（圖／警方提供）

北市信義區日前發生一起車禍，1名46歲德籍男子駕駛奧迪電動車，於右轉大樓私人停車場入口時，與直行機車發生擦撞，導致機車騎士左手指多處擦傷，警方獲報到場雙方車輛已移置，初判雙方均無酒駕，後續肇責將待分析。

警方表示，17日18時53分許，信義區松仁路105號前交通事故案件，初步了解，46歲德國籍男子是台灣福斯奧迪集團總裁安薩瑞，他駕駛奧迪電動車沿松仁路南往東欲轉進大樓私人停車場入口時，其右側車身與同向直行之普重機騎士47歲潘男前車頭發生碰撞肇事。

警方獲報到場，雙方已移置車輛，機車騎士左手指多處擦傷，事後自行就醫，但機車騎士指控轎車駕駛涉及肇事逃逸問題，德籍總裁事後到案說明，表示因要趕活動才會離開車禍現場，後來也有到警局說明，自述已打方向燈且有警衛指揮引導駛入，事故亦造成雙方車輛多處毀損，現場觀察雙方無酒氣酒容故未實施酒測，後續肇責將待分析。