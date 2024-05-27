台中市SOGO商圈今天下午驚傳男子墜樓，台中市第一警分局調查，35歲簡男自西區中美街附近1棟5樓套房民宅墜樓，造成頭部、身體及腿部等處外傷、多處骨折，仍有生命跡象，緊急送往中國醫藥大學附設醫院搶救，警方初步排除外力介入，聯繫家屬到場協處。

台中市第一警分局27日下午4時37分獲報，西區中美街附近有民眾從大樓墜落至地面，警方到場處理，35歲簡男不明原因自5樓住處窗戶墜樓，造成頭部、身體及腿部等多處外傷，仍有生命跡象。

台中市消防局派遣中港及專救分隊，出動救護車2輛、人員4人於16時42分到場搶救，簡男全身多處骨折、意識昏迷，經處置後，緊急送往中國醫藥大學附設醫院急救，後續由員警處理、並聯繫家屬到場。

警方調閱監視器影像進一步調查，並通知鑑識小組到場採證，經調查釐清，初步排除有外力介入。

★《中時新聞網》關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。