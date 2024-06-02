新北市泰山區驚傳工地墜落意外，一名工人在南亞科技廠區後山的南林路工地工作時，疑似於兩天前墜落至地下三樓，深約十公尺。此名工人直至今日才被發現，已無生命跡象，警方目前正進一步調查事發經過及死因。

據了解，該名工人於5月31日正常上班，但下班後遲遲未返家。家屬焦急等待兩天無果，遂於今2日報警請求協尋。警方於下午1時許趕赴工地展開搜索，終在地下三樓發現該工人，遺憾的是，工人已經明顯死亡。初步調查顯示，工人疑似從高處墜落，具體情況仍待釐清。