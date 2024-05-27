一輛聯結車於27日傍晚從國道1號（南往西）向民族路出口匝道，疑似車速過快，導致車輛翻覆。國道警察表示，已經將傷者送往榮民總醫院診治，意識清楚，無生命危險。
國道警方表示，一開始傳出該車輛疑似從國道匝道上摔落，經調閱監視器，以及詢問附近目擊者說法後，已經釐清只是單純的翻覆事故，並非車輛墜落事件。
根據監視器畫面，這輛聯結車在要轉進大中路與鼎中路的交叉路口時，可能車速過快導致車輛翻車，車上鋼管散落一地。消防局人員獲報到場救出傷者送醫。至於肇事原因，仍待國道警察調查釐清。
一輛聯結車於27日傍晚從國道1號（南往西）向民族路出口匝道，疑似車速過快，導致車輛翻覆。國道警察表示，已經將傷者送往榮民總醫院診治，意識清楚，無生命危險。
國道警方表示，一開始傳出該車輛疑似從國道匝道上摔落，經調閱監視器，以及詢問附近目擊者說法後，已經釐清只是單純的翻覆事故，並非車輛墜落事件。
根據監視器畫面，這輛聯結車在要轉進大中路與鼎中路的交叉路口時，可能車速過快導致車輛翻車，車上鋼管散落一地。消防局人員獲報到場救出傷者送醫。至於肇事原因，仍待國道警察調查釐清。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。