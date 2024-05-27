高雄一輛聯結車27日因不明原因翻車。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄一輛聯結車27日因不明原因翻車，車上載運的鐵管散落一地。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

一輛聯結車於27日傍晚從國道1號（南往西）向民族路出口匝道，疑似車速過快，導致車輛翻覆。國道警察表示，已經將傷者送往榮民總醫院診治，意識清楚，無生命危險。

拖板車疑似從匝道口掉落到地面車道上，駕駛疑似受困。（翻攝國道1968）

拖板車疑似從匝道口掉落到地面車道上，駕駛疑似受困。（翻攝國道1968）

國道警方表示，一開始傳出該車輛疑似從國道匝道上摔落，經調閱監視器，以及詢問附近目擊者說法後，已經釐清只是單純的翻覆事故，並非車輛墜落事件。

根據監視器畫面，這輛聯結車在要轉進大中路與鼎中路的交叉路口時，可能車速過快導致車輛翻車，車上鋼管散落一地。消防局人員獲報到場救出傷者送醫。至於肇事原因，仍待國道警察調查釐清。