一年一度環境日到來，環境部5日公告高雄市的亞灣智慧公宅（第一期）營建工地入圍「好空氣企業優良行動獎 」，亞灣智慧公宅營建團隊相當振奮，統包商皆豪集團永青營造總裁曾國展期勉永青營造在全國各地的工地都要以亞灣為標竿，把營建工地的空氣汙染防制工作列為營建工地的重點。

環境部為表揚各縣市營建工地加強推動空氣汙染防制，以避免或舒緩空氣品質趨於惡化，今年首度舉辦「好空氣企業優良行動獎 」，由縣市政府推薦轄區內的優良工地參加評選，並邀請學者專家前往工地評鑑，鼓勵營建工地以獲獎者為楷模，成為進步共好的動力，共同提升生活環境品質。

永青營造南區建專一處處長陳其豐表示，感謝環境部的認同與肯定，亞灣智慧公宅早在規畫階段，就依循高雄市淨零碳排的永續目標，在業主都發局的指導下成立亞灣智宅永續小組，涵蓋環境管理、氣候變遷、資源循環、環境教育、企業責任及工地治理等各個面向，積極推動各項永續規劃，並將ESG概念運用於工程管理當中，去年也榮獲高雄市環保局優良營建工地評鑑特優獎殊榮。

亞灣智慧公宅位於前鎮區亞灣特區，周邊有高級住宅及學校，所以特別重視環境保護及敦親睦鄰，期能成為典範工地。永青營造強調，在營建工地推動空氣汙染防制及各項環保措施，是期待品質、環保、永續能夠成為政府公共工程的主流價值，更希望有機會能將推動工地環保永續的經驗，推廣到全台灣各城市，為台灣創造永續的環境。

都發局住宅發展處處長翁浩建表示，此間廠商相當有心的去確保、監測場地的空氣品質，都發局樂觀其成，入圍的工地廠商透過許多管理手法來管理此工地，因此很開心廠商能拿到這個榮譽。